vela riccardo pianosi vince quattro regate di fila e aggancia maeder in testa ai mondiali di formula kite

Riccardo Pianosi è stato il protagonista indiscusso della seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di Formula Kite, evento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Quartu Sant’Elena (in provincia di Cagliari). Il giovane talento marchigiano ha dato seguito alle ottime prestazioni di ieri, esaltandosi in condizioni di vento forte e facendo percorso netto nelle quattro regate odierne. Pianosi, campione d’Europa in carica e argento iridato un anno fa a Hyeres, ha collezionato quattro primi posti consecutivi nella flotta blu potendo scartare come peggiori risultati la 18ma e la seconda piazza delle prime due prove andate in scena nel day-1 e agganciando il suo grande rivale Max Maeder in vetta alla classifica generale dopo otto regate. 🔗 Leggi su Oasport.it

