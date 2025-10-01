Vedovini junior compleanno con firma sul contratto Resta a Porta del Foro

Arezzonotizie.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fine del tormentone. Giulio Vedovini resta a Porta del Foro fino al termine del mandato dell'attuale consiglio direttivo. La firma è arrivata in queste ore, in concomitanza con il 17esimo compleanno festeggiato proprio ieri, 30 settembre. Si spengono quindi le voci su un possibile ritorno a Porta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vedovini - junior

Cerca Video su questo argomento: Vedovini Junior Compleanno Firma