Vaticano don Natale Santonocito ridotto allo stato laicale da Papa Leone XIV l' ex sacerdote sosteneva Bergoglio e Prevost sono antipapi

Il provvedimento, che non è soggetto ad appello o ricorso, arriva dopo una lunga escalation iniziata mesi fa, quando Santonocito aveva diffuso su Facebook e YouTube dichiarazioni fortemente critiche nei confronti della gerarchia ecclesiastica Aveva prima negato la legittimità di Papa Francesc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaticano, don Natale Santonocito ridotto allo stato laicale da Papa Leone XIV, l'ex sacerdote sosteneva "Bergoglio e Prevost sono antipapi"

In questa notizia si parla di: vaticano - natale

Per questo Natale, il Vaticano allestirà nell’Aula Paolo VI un presepe pro-vita con l’immagine della Vergine Maria incinta e 28.000 nastri che simboleggiano le vite salvate dall’aborto grazie alla preghiera e al sostegno di istituzioni che aiutano le donne. L’oper - facebook.com Vai su Facebook

Per Natale 2025 il Vaticano accoglierà un presepe pro-vita con una Madonna incinta, segno potente di fede e difesa della vita. - X Vai su X

Diocesi: Palestrina, la Curia rende noto la dimissione in via definitiva dallo stato clericale di Natale Santonocito - do Natale Santonocito, incardinato nella diocesi di Palestrina, nel commettere un delitto contro la fede (scisma) ... Si legge su agensir.it

Bergoglio «non è il Papa»: il Vaticano scomunica don Natale Santonocito a Palestrina. Cosa sono i “sedevacantisti” - Si allunga la lista dei parroci scomunicati per avere diffuso messaggi sui social e tra i fedeli dichiarando che «Bergoglio non è il Papa legittimo e non lo è mai stato». Segnala ilmattino.it