Variazione Bilancio Ferdinandi investe | strade illuminazione scuole S Bevignate V Urbani e anti-degrado

Perugiatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie ai conti in ordine e soprattutto l'avanzo di bilancio maturato nelle scorse legislature, l'amministrazione comunale della sindaca Vittoria Ferdinandi ha deciso di investire sulla città una parte del tesoretto. Interventi che riguardano grandi strutture storiche come San Bevignate e Villa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: variazione - bilancio

Via libera dalla giunta alla variazione di bilancio: assunzioni, verde e sicurezza. Tutti gli interventi

Una variazione di bilancio da 4,1 milioni

Turismo, cultura e grandi eventi un sesto della variazione di bilancio

variazione bilancio ferdinandi investePerugia, variazione di bilancio da 9 milioni di euro: dove vanno i soldi ce lo spiega l'assessora Sartore. L'intervista - Tutte le cifre: "Cofinanziamento da un milione per Piazza Partigiani. Da corrieredellumbria.it

Sardegna. Approvata la legge regionale sulla variazione di bilancio per il triennio 2024-2026 - Per la Sanità e politiche sociali previsti oltre 197 milioni di euro, di cui 195 milioni sono destinati per il 2024. Scrive quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Variazione Bilancio Ferdinandi Investe