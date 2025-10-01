Van Dijk guida a Pisa il corso sui traumi nel calcio
Il Prof. Niek van Dijk dirige a Pisa il corso internazionale sui traumi del piede e della caviglia nel calciatore. Appuntamento il 3-4 ottobre al San Rossore Sport Village. PISA – Autorità mondiale in artroscopia e chirurgia della caviglia, il Professor Niek van Dijk è una presenza costante a Pisa alla Casa di Cura di San Rossore dove notoriamente ha operato atleti di fama mondiale. Il 3 e 4 ottobre, organizzato dalla San Rossore Academy, centro di formazione multidisciplinare della casa di Cura San Rossore, si svolgerà a Pisa il corso “Foot and ankle injuries in football: from A to Z” diretto dal Prof. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: dijk - guida
TORNA LA GUIDA SEMISERIA AI SEDICESIMI DI COPPA ITALIA! A grande richiesta (ma dove?) torna la famosa guida semiseria ai sedicesimi di Coppa Italia, quest’anno eccezionalmente anticipati di un mese a settembre, spalmati su tre giorni. Sono quelle - facebook.com Vai su Facebook
Pisa, Jevšenak giocherà in Turchia: va in prestito (con opzione) al Van Spor FK - Zan Jevsenak lascia il Pisa: il centrocampista sloveno è stato annunciato dal club turco - Segnala tuttomercatoweb.com