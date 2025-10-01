van dijk guida a pisa il corso sui traumi nel calcio

Il Prof. Niek van Dijk dirige a Pisa il corso internazionale sui traumi del piede e della caviglia nel calciatore. Appuntamento il 3-4 ottobre al San Rossore Sport Village. PISA – Autorità mondiale in artroscopia e chirurgia della caviglia, il Professor Niek van Dijk è una presenza costante a Pisa alla Casa di Cura di San Rossore dove notoriamente ha operato atleti di fama mondiale. Il 3 e 4 ottobre, organizzato dalla San Rossore Academy, centro di formazione multidisciplinare della casa di Cura San Rossore, si svolgerà a Pisa il corso “Foot and ankle injuries in football: from A to Z” diretto dal Prof. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

