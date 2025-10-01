Valmontone calcio Favo | Vittoria importante col Monastir

Valmontone (Rm) – E’ un ottimo inizio di stagione quello del Valmontone e il match di domenica scorsa contro i sardi del Monastir non ha fatto altro che confermarlo. Il 2-0 finale (firmato dalle reti di El Bakhtaoui e Chiarella) è arrivato al termine di un’altra partita gagliarda da parte dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Mister Tiozzo ha scelto l'11 titolare per la sfida casalinga contro il Monastir 1983 Manca pochissimo al calcio d'inizio della quinta giornata di campionato.

