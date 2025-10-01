Valle dell' Irno e Valle del Sabato i Carabinieri intensificano i controlli contro furti e droga

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, nelle ultime settimane ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione ai comuni della Valle dell’Irno e della Valle del Sabato. Le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Valle dell'Irno, controlli dei carabinieri contro furti e droga: eseguite tre misure cautelari - Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Rossana Riflesso, nelle ultime settimane ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territorio

