Valeria travolta mentre attraversa poi la scoperta sul pirata della strada | Trovato così Terribile

Il pomeriggio di martedì scorso ha tinto di lutto la città di Pescara, segnando un drammatico epilogo per Valeria Di Lorenzo, una donna di 43 anni. La sua vita è stata spezzata in un incidente stradale di inaudita violenza su via Rio Sparto, mentre si accingeva ad attraversare un attraversamento ciclabile in sella alla sua bici elettrica. Un evento che ha scosso profondamente la comunità locale, non solo per la tragicità dell’accaduto ma anche per le circostanze agghiaccianti emerse riguardo al conducente responsabile. L’impatto con l’auto, una Mercedes Classe A, è stato talmente devastante da non lasciare scampo a Valeria, la cui morte è sopraggiunta sul colpo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Valeria travolta mentre attraversa, poi la scoperta sul pirata della strada: “Trovato così”. Terribile

