Valentino Rossi e Marquez campioni ‘solo’ sette volte? Cosa succederà alla MotoGp e ai titoli mondiali

Marc Marquez è da poco diventato campione del mondo della MotoGP per la settima volta. E qualcuno, mentre scrivo questa riga, sta pensando “sì, ma sono nove in totale ”. Vero, almeno, sarebbe vero se tutto restasse com’è sempre stato. L’uragano che ha avvolto il mondo del Motorsport in questi ultimi giorni è il rumor secondo cui la dirigenza di Liberty Media voglia “depotenziare” il valore dei titoli mondiali delle categorie “inferiori”, per meglio dire leggere, del mondo dei prototipi. Quindi per Moto3 e Moto2, secondo questo rumor, non si parlerà più di Mondiale, ma semplicemente di Campionato senza dare un’accezione internazionale, senza valorizzarlo come fosse un mondiale di MotoGP. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Valentino Rossi e Marquez, campioni ‘solo’ sette volte? Cosa succederà alla MotoGp e ai titoli mondiali

In questa notizia si parla di: valentino - rossi

Valentino Rossi e il suo garage di auto da collezione

WEC, McLaren ringrazia Ferrari in GT. 2° posto per Valentino Rossi

WEC, Valentino Rossi: “Abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile”

Momen Valentino Rossi Tiba di Indonesia: Ciao Indonesia, Ciao! - X Vai su X

Pareggiato Valentino Rossi, Marc Marquez cercherà di vincere più Gran Premi possibili, sino a superare il nove volte iridato - facebook.com Vai su Facebook

Quanti mondiali hanno vinto Valentino Rossi e Marc Marquez e perché il numero può cambiare per la MotoGP - Oggi Marc Marquez ha eguagliato Valentino Rossi per numero di titoli mondiali, ma il conteggio potrebbe cambiare con la rivoluzione voluta da Liberty Media ... Riporta fanpage.it

Agostini chiarisce su Valentino Rossi e Marquez: ecco chi è il più grande di sempre - A proposito della rivalità tra Marc Marquez e Valentino Rossi, Giacomo Agostini si è definito come il più grande di sempre. Da reportmotori.it