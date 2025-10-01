Valentino Rossi confermato ‘Silver Driver’ per il 2026

Valentino Rossi avrà ancora il grado ‘FIA Silver’ per la prossima stagione agonistica. La Federazione International dell’Automobile ha confermato la posizione dell’ex centauro che quindi avrà la stesso status almeno per l’anno 2026. Come ogni anno la FIA cambia ‘la classe’ dei piloti: Platino, Oro, Argento o Bronzo in base a diversi parametri. L’età è uno di questi insieme ai risultati ottenuti ed ai campionati a cui un pilota partecipa. Si può ‘progredire’ nel corso degli anni oppure ‘scendere’, la FIA si avvale di modificare la propria graduatoria annualmente in vista del 1 gennaio dell’anno seguente. 🔗 Leggi su Oasport.it

