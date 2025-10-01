Valentino Rossi confermato ‘Silver Driver’ per il 2026

Oasport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valentino Rossi avrà ancora il grado ‘FIA Silver’ per la prossima stagione agonistica. La Federazione International dell’Automobile ha confermato la posizione dell’ex centauro che quindi avrà la stesso status almeno per l’anno 2026. Come ogni anno la FIA cambia ‘la classe’ dei piloti: Platino, Oro, Argento o Bronzo in base a diversi parametri. L’età è uno di questi insieme ai risultati ottenuti ed ai campionati a cui un pilota partecipa. Si può ‘progredire’ nel corso degli anni oppure ‘scendere’, la FIA si avvale di modificare la propria graduatoria annualmente in vista del 1 gennaio dell’anno seguente. 🔗 Leggi su Oasport.it

valentino rossi confermato 8216silver driver8217 per il 2026

© Oasport.it - Valentino Rossi confermato ‘Silver Driver’ per il 2026

In questa notizia si parla di: valentino - rossi

Valentino Rossi e il suo garage di auto da collezione

WEC, McLaren ringrazia Ferrari in GT. 2° posto per Valentino Rossi

WEC, Valentino Rossi: “Abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile”

Valentino Rossi confermato ‘Silver Driver’ per il 2026 - Valentino Rossi avrà ancora il grado 'FIA Silver' per la prossima stagione agonistica. Scrive oasport.it

valentino rossi confermato 8216silverLicenze FIA: Valentino Rossi resta Silver, ecco chi cambia nel 2026 - Secondo la lista aggiornata pubblicata dalla Federazione riguardo le revisioni delle varie licenze, il 'Dottore' manterrà quella attuale, mentre altri verranno promossi o declassati: vediamo tutti i n ... Secondo it.motorsport.com

Cerca Video su questo argomento: Valentino Rossi Confermato 8216silver