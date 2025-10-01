Valeggio Veste il Vintage
Domenica 5 ottobre il centro storico di Valeggio sul Mincio tornerà a vestirsi di eleganza d’altri tempi con “”, la mostra-mercato open air di moda, accessori, design e modernariato più attesa della provincia di Verona. L’evento, nato nel 2009 e ormai appuntamento fisso. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: valeggio - veste
Valeggio s/M (VR). Mostra-Mercato del Vintage, il 5 ottobre 2025. Altro nei commenti. https://www.valeggio.com/destinazioni/valeggio-veste-il-vintage/ - facebook.com Vai su Facebook
Valeggio Veste il Vintage - mercato all’aperto dedicata a moda, accessori d’epoca, design e modernariato della provincia di Verona. Da veronasera.it
valeggio veste il vintage - Minaccia le bariste e dà i numeri al supermercato, 41enne nei guai Tutto pronto per Marmomac: il ministro Foti inaugura questa edizione È nera la gattina più bella del mondo: “Ambasciatrice contro la ... Scrive veronaoggi.it