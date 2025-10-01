Valeggio Veste il Vintage

Veronasera.it | 1 ott 2025

Domenica 5 ottobre il centro storico di Valeggio sul Mincio tornerà a vestirsi di eleganza d’altri tempi con “”, la mostra-mercato open air di moda, accessori, design e modernariato più attesa della provincia di Verona. L’evento, nato nel 2009 e ormai appuntamento fisso. 🔗 Leggi su Veronasera.it

