Valanga d’odio sulla morte di Verones Matteo Rensi | Tuteleremo Davide in ogni sede

“Faccio fatica a comprendere la cattiveria di certi individui: quanto ho avuto modo di leggere mi ha fatto allo stesso tempo schifo e rabbrividire. La caccia, mi rendo conto, è una passione che crea divisione e dibattito ma al primo posto deve rimanere solido il rispetto della persona”. Così. 🔗 Leggi su Trentotoday.it