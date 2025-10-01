Val Gardena la tassa di soggiorno raddoppia per finanziare i Mondiali di sci Gli albergatori | Se c’è un evento da sostenere allora va bene
Dall’1 gennaio 2026, in Val Gardena, la tassa di soggiorno raddoppierà per finanziare i mondiali di sci alpino previsti per il 2031. Nei consigli comunali di Ortisei e di Castelrotto è stato infatti approvato il nuovo regolamento che varrà fino al 31 dicembre 2030. Per capire di quanto aumenteranno, bisogna guardare al Regolamento Imposta comunale di soggiorno 2024, dove la tassa per gli hotel a quattro e cinque stelle era di 2.50 euro, mentre in quelli a tre stelle di 2 euro e di 1.50 euro per tutte le altre categorie. Adesso passeranno rispettivamente a 5, 4 e 3 euro a persona per notte. Sorpreso dalla news Manfred Pinzger, presidente dell’Unione albergatori e pubblici esercenti (Hgv). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
