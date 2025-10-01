Vaccino Covid incidenza del cancro superiore del doppio nei vaccinati rispetto ai non vaccinati dopo 3 mesi dall' inoculazione - lo STUDIO coreano

Ilgiornaleditalia.it | 1 ott 2025

A 6 mesi, l’incidenza era di 22 vaccinati su 10.000 colpiti da cancro rispetto ai 14 senza dosi di vaccino Covid; dopo 9 mesi, i vaccinati con cancro erano 32 rispetto ai 24 non vaccinati; a un anno l'incidenza era di 43 vaccinati rispetto ai 34 che non avevano mai ricevuto una dose Uno studi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

