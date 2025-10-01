Vaccini nel Lazio parte la campagna antinfluenzale | priorità a fragili e bambini sotto i 6 anni

Parte oggi, sabato primo ottobre, la campagna vaccinale contro l'influenza a Roma e nel Lazio. È rivolta prevalentemente agli over 60, alle persone fragili, ai bambini fino ai 6 anni compiuti, agli operatori sanitari e alle donne in gravidanza.

