Vaccini | arrestato su mandato Usa ' non sono una spia rischio processo ingiusto'

Iltempo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - "Non c'entro nulla con le vicende di cui sono accusato. Già dal 2018 ho smesso di lavorare per quella società indicata negli atti. Non sono una spia, nego di aver svolto attività di spionaggio per chiunque". Iniziano così le dichiarazioni spontanee, davanti ai giudici della quinta sezione penale della corte d'Appello di Milano, di Zewei Xu, l'ingegnere informatico cinese arrestato all'aeroporto di Malpensa lo scorso 3 luglio su mandato degli Stati Uniti, con l'accusa di spionaggio. Il trentatreenne, ribadisce che "era il 2018 quando ho lasciato la società" al centro dell'indagine "e sono rimasti nella disponibilità della stessa i miei dati e il mio account informatico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

vaccini arrestato su mandato usa non sono una spia rischio processo ingiusto

© Iltempo.it - Vaccini: arrestato su mandato Usa, 'non sono una spia, rischio processo ingiusto'

In questa notizia si parla di: vaccini - arrestato

Vaccini: arrestato su mandato Usa, giudici Milano 'resta in carcere, pericolo fuga'

Vaccini: arrestato su mandato Usa, 'non sono una spia, rischio processo ingiusto' - Già dal 2018 ho smesso di lavorare per quella società indicata negli atti. Da iltempo.it

Cinese arrestato su mandato Usa, 'caso Uss non deve pesare' - "Siamo consapevoli che si tratta di dover soppesare interessi diversi, da un lato la privazione della libertà e dall'altro anche i rapporti diplomatici, e che ci sono stati precedenti su richieste di ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Vaccini Arrestato Mandato Usa