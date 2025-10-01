Vaccini | arrestato su mandato Usa ' non sono una spia rischio processo ingiusto'

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - "Non c'entro nulla con le vicende di cui sono accusato. Già dal 2018 ho smesso di lavorare per quella società indicata negli atti. Non sono una spia, nego di aver svolto attività di spionaggio per chiunque". Iniziano così le dichiarazioni spontanee, davanti ai giudici della quinta sezione penale della corte d'Appello di Milano, di Zewei Xu, l'ingegnere informatico cinese arrestato all'aeroporto di Malpensa lo scorso 3 luglio su mandato degli Stati Uniti, con l'accusa di spionaggio. Il trentatreenne, ribadisce che "era il 2018 quando ho lasciato la società" al centro dell'indagine "e sono rimasti nella disponibilità della stessa i miei dati e il mio account informatico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

