Va a Terna la rete romana di Acea L’operazione vale quasi 230 milioni

Terna ha perfezionato l'acquisizione del 100% di Rete 2, società controllata da Areti (Gruppo Acea) proprietaria di una parte delle infrastrutture in alta tensione localizzate nell'area metropolitana di Roma. L'operazione, annunciata al mercato lo scorso 6 novembre, è stata completata con la firma dell'atto di compravendita delle partecipazioni, resa efficace dopo i provvedimenti autorizzativi del ministero dell'Ambiente per l'ampliamento della Rete elettrica di trasmissione nazionale (Rtn) e, spiega un comunicato, per la voltura in favore di Rete 2 di tutti gli atti amministrativi relativi agli asset in alta tensione rientranti nel perimetro dell'operazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

