V H S Halloween conquista il pubblico con il punteggio perfetto di Rotten Tomatoes

Il nuovo film VHSHalloween ha ottenuto un risultato eccezionale su Rotten Tomatoes, raggiungendo un punteggio perfetto del 100%. Questa pellicola rappresenta l’ottava uscita della celebre serie di anthologie horror in formato found footage, iniziata nel 2012 e ampliata con vari spin-off come Siren (2016) e Kids vs. Aliens (2022). L’ultima produzione principale risale al 2024 con VHSBeyond. caratteristiche principali di VHSHalloween. VHSHalloween si compone di cinque segmenti narrativi e una storia di raccordo ambientati tutti durante la festività di Halloween. Gli autori dietro queste storie sono registi noti nel mondo dei videoclip musicali e del cinema horror, tra cui Bryan M. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it