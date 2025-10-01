Usl Umbria 1 celebra la Festa dei Nonni | eventi in tutta la regione per valorizzare il ruolo degli anziani
In occasione della Festa dei Nonni, che si celebra il 2 ottobre, l’Usl Umbria 1 ha promosso una serie di iniziative dedicate a riconoscere il valore sociale dei nonni e degli anziani e a promuovere l’invecchiamento in salute. Gli appuntamenti, organizzati in collaborazione con amministrazioni comunali, zone sociali, associazioni e terzo settore, si inseriscono nell’ambito del progetto regionale Civico 65. Spazi di partecipazione per un invecchiamento attivo, guidato dal Cersag e sostenuto dalle due aziende sanitarie locali umbre. Gli eventi hanno preso avvio già nei giorni scorsi a Gubbio e Città di Castello e proseguono con un calendario che tocca diversi territori: il 2 ottobre presso il Centro socio culturale “Primo Maggio” di Ponte San Giovanni a Perugia (ore 10. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: umbria - celebra
Il sindaco di Perugia Vittoria Ferdinandi celebra il compleanno a Osaka promuovendo l’Umbria nel mondo
Da 26 anni Foligno celebra I Primi d’Italia! Il Festival Nazionale dei Primi Piatti torna nel cuore dell’Umbria per la sua 26ª edizione: un evento unico dove pasta, riso, gnocchi, polenta e tante eccellenze agroalimentari diventano protagonisti della marato - facebook.com Vai su Facebook
Usl Umbria 1, Teresa Tedesco insignita del Premio Nazionale Asklepios per la Buona Sanità - La cerimonia, organizzata dall'associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica, si è tenuta domenica scorsa presso la sala trecentesca di Palazzo Pretorio a Gubbio ... Segnala umbrianotizieweb.it
Usl Umbria 1, più prestazioni e primo open day PUA - Alla guida della Usl Umbria 1 da sette mesi, il direttore generale Emanuele Ciotti traccia un bilancio positivo. teletruria.it scrive