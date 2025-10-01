Usl Umbria 1 celebra la Festa dei Nonni | eventi in tutta la regione per valorizzare il ruolo degli anziani

In occasione della Festa dei Nonni, che si celebra il 2 ottobre, l’Usl Umbria 1 ha promosso una serie di iniziative dedicate a riconoscere il valore sociale dei nonni e degli anziani e a promuovere l’invecchiamento in salute. Gli appuntamenti, organizzati in collaborazione con amministrazioni comunali, zone sociali, associazioni e terzo settore, si inseriscono nell’ambito del progetto regionale Civico 65. Spazi di partecipazione per un invecchiamento attivo, guidato dal Cersag e sostenuto dalle due aziende sanitarie locali umbre. Gli eventi hanno preso avvio già nei giorni scorsi a Gubbio e Città di Castello e proseguono con un calendario che tocca diversi territori: il 2 ottobre presso il Centro socio culturale “Primo Maggio” di Ponte San Giovanni a Perugia (ore 10. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

