Usl Umbria 1 celebra la Festa dei Nonni | eventi in tutta la regione per valorizzare il ruolo degli anziani

Laprimapagina.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Festa dei Nonni, che si celebra il 2 ottobre, l’Usl Umbria 1 ha promosso una serie di iniziative dedicate a riconoscere il valore sociale dei nonni e degli anziani e a promuovere l’invecchiamento in salute. Gli appuntamenti, organizzati in collaborazione con amministrazioni comunali, zone sociali, associazioni e terzo settore, si inseriscono nell’ambito del progetto regionale Civico 65. Spazi di partecipazione per un invecchiamento attivo, guidato dal Cersag e sostenuto dalle due aziende sanitarie locali umbre. Gli eventi hanno preso avvio già nei giorni scorsi a Gubbio e Città di Castello e proseguono con un calendario che tocca diversi territori: il 2 ottobre presso il Centro socio culturale “Primo Maggio” di Ponte San Giovanni a Perugia (ore 10. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

usl umbria 1 celebra la festa dei nonni eventi in tutta la regione per valorizzare il ruolo degli anziani

© Laprimapagina.it - Usl Umbria 1 celebra la Festa dei Nonni: eventi in tutta la regione per valorizzare il ruolo degli anziani

In questa notizia si parla di: umbria - celebra

Il sindaco di Perugia Vittoria Ferdinandi celebra il compleanno a Osaka promuovendo l’Umbria nel mondo

usl umbria 1 celebraUsl Umbria 1, Teresa Tedesco insignita del Premio Nazionale Asklepios per la Buona Sanità - La cerimonia, organizzata dall'associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica, si è tenuta domenica scorsa presso la sala trecentesca di Palazzo Pretorio a Gubbio ... Segnala umbrianotizieweb.it

Usl Umbria 1, più prestazioni e primo open day PUA - Alla guida della Usl Umbria 1 da sette mesi, il direttore generale Emanuele Ciotti traccia un bilancio positivo. teletruria.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Usl Umbria 1 Celebra