usim esprime cordoglio per la tragica scomparsa di due militari a latina

L’USIM – Unione Sindacale Italiana Marina in una nota ha espresso profondo cordoglio per la tragica scomparsa del Colonnello Simone Mettini e dell’Allievo Pilota Lorenzo Nucheli, deceduti questa mattina durante una missione addestrativa. In un comunicato ufficiale, la segreteria generale dell’USIM ha manifestato vicinanza ai familiari delle vittime e solidarietà ai colleghi dell’Aeronautica Militare, sottolineando l’impegno e la dedizione dei due militari al servizio del Paese. «Un pilota non muore mai, vola solo più in alto. Cieli blu!» conclude la nota dell’USIM, che si unisce al dolore per la perdita di due figure apprezzate e rispettate all’interno delle Forze Armate. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

