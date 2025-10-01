Usigrai | Da un anno la Rai è senza Presidente

Usigrai ha diffuso un comunicato per denunciare la situazione che vige in Rai da un anno: l'assenza di un presidente poiché la maggioranza non si riesce a mettere d'accordo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

usigrai anno rai 232La Rai da un anno senza Presidente: il comunicato di Usigrai - Il sindacato dei giornalisti Rai: "È così venuta meno l’attività istituzionale di controllo, indirizzo e vigilanza: serve una presidenza" ... Come scrive msn.com

Vigilanza in stallo, appello Usigrai: Rai da un anno senza presidente, ora basta - Con un comunicato diffuso dopo i tg, l'Usigrai riaccende l'attenzione sullo stallo in Vigilanza. Segnala msn.com

