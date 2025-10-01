Usa ufficialmente in shutdown | stop a tutte le attività amministrative non essenziali per non approvazione legge bilancio non accadeva da 2019

Negli Usa il governo si ferma: scontro tra Trump e i democratici sui fondi sanitari. A rischio 750 mila dipendenti federali, cresce la tensione sociale ed economica Gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in shutdown, una procedura che porta allo stop di tutte le attività amministrative e.

Gli Stati Uniti sono entrati alla mezzanotte locale (le 6 in Italia) ufficialmente in shutdown, con congelamento di parte dell'amministrazione federale. Diverse centinaia di migliaia di dipendenti pubblici saranno poste in disoccupazione. #ANSA - X Vai su X

Gli #StatiUniti si avvicinano a un nuovo, ennesimo #shutdown. Alla mezzanotte di martedì prossimo scade l’anno fiscale e, senza una legge di spesa o una misura transitoria, dal 1° ottobre il governo federale sarà costretto a chiudere gran parte delle proprie a - facebook.com Vai su Facebook

L'America si ferma, ufficiale lo "shutdown", il primo in sette anni. Mossa anti Trump dei democratici - Verranno sospese le attività di diversi dipartimenti e agenzie federali. Lo riporta affaritaliani.it

Shutdown, cos’è e perché rischia di portare gli USA nel caos. Che succede ora in America - Donald Trump ha già paventato licenziamenti di massa per far fronte allo shutdown, provocando la rabbia dei sindacati federali ... Come scrive startupitalia.eu