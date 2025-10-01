Usa ufficialmente in shutdown | cos’è e che significa

Lo spettro evocato da Donald Trump è diventato realtà: il governo federale degli Usa è ufficialmente in shutdown dalla mezzanotte del 1° ottobre (le 6 del mattino in Italia). Il Congresso non è riuscito a trovare un accordo sulla legge di bilancio, portando alla sospensione parziale delle attività governative.

Gli Stati Uniti sono entrati alla mezzanotte locale (le 6 in Italia) ufficialmente in shutdown, con congelamento di parte dell'amministrazione federale. Diverse centinaia di migliaia di dipendenti pubblici saranno poste in disoccupazione. #ANSA - X Vai su X

Shutdown, cos’è e perché rischia di portare gli USA nel caos. Che succede ora in America - Donald Trump ha già paventato licenziamenti di massa per far fronte allo shutdown, provocando la rabbia dei sindacati federali ... Si legge su startupitalia.eu

