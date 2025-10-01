Usa ufficialmente in shutdown | cos’è e che significa

1 ott 2025

Lo spettro evocato da Donald Trump è diventato realtà: il governo federale degli Usa è ufficialmente in shutdown dalla mezzanotte del 1° ottobre (le 6 del mattino in Italia). Il Congresso non è riuscito a trovare un accordo sulla legge di bilancio, portando alla sospensione parziale delle attività governative. Dopo aver bocciato la proposta dei . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Gli Usa entrano ufficialmente in shutdown | Trump: "Ci saranno licenziamenti di massa"

usa ufficialmente shutdown cos8217232Shutdown, cos’è e perché rischia di portare gli USA nel caos. Che succede ora in America - Donald Trump ha già paventato licenziamenti di massa per far fronte allo shutdown, provocando la rabbia dei sindacati federali ... Si legge su startupitalia.eu

usa ufficialmente shutdown cos8217232L'America si ferma, ufficiale lo "shutdown", il primo in sette anni. Mossa anti Trump dei democratici - Verranno sospese le attività di diversi dipartimenti e agenzie federali. Segnala affaritaliani.it

