Usa Trump rafforza alleanza con Qatar firmato ordine esecutivo per legittimare intervento americano in risposta ad attacchi contro Doha

La decisione rappresenta un passo storico nelle relazioni tra Washington e Doha. L'accordo costituisce una garanzia di sicurezza "simile all'Articolo 5", paragonabile dunque al principio cardine della Nato Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo in base al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump rafforza alleanza con Qatar, firmato ordine esecutivo per legittimare intervento americano in risposta ad attacchi contro Doha

