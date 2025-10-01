Usa riapre il maxi labirinto di mais in California | omaggio agli agricoltori

Lapresse.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) A Dixon, vicino Sacramento, in California, ha riaperto per la 24ª stagione Cool Patch Pumpkins, celebre per il suo gigantesco labirinto tra i campi di mais. Quest’anno il tema è “Gli agricoltori, il cuore dell’America”, un omaggio a chi lavora ogni giorno per garantire il cibo sulle nostre tavole. Con oltre 24 ettari di estensione, il labirinto è tra i più grandi al mondo, inserito due volte nel Guinness dei Primati. Aperto fino ad Halloween, l’evento include anche attività per famiglie e bambini, come il bagno nel mais e popcorn fresco. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

usa riapre il maxi labirinto di mais in california omaggio agli agricoltori

© Lapresse.it - Usa, riapre il maxi labirinto di mais in California: omaggio agli agricoltori

In questa notizia si parla di: riapre - labirinto

usa riapre maxi labirintoUsa, riapre il maxi labirinto di mais in California: omaggio agli agricoltori - (LaPresse) A Dixon, vicino Sacramento, ha riaperto per la 24ª stagione Cool Patch Pumpkins, celebre per il suo gigantesco labirinto tra i campi ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Usa Riapre Maxi Labirinto