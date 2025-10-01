Usa Parscale ex responsabile campagna elettorale Trump assunto da Israele come agente straniero | contratto da 6mln$ per contrastare antisemitismo
Il contratto di Parscale arriva in un momento politico preciso, segnato da episodi di antisemitismo negli Stati Uniti, e dal crescente calo di consenso verso Israele da parte tanto dei Democratici, quanto dei Repubblicani, inclusi giovani elettori Un contratto da 6 milioni di dollari per "com.
L'ex responsabile della campagna elettorale di Trump, Brad Parscale, si è ufficialmente registrato come agente straniero per Israele, con il compito di creare contenuti pro-Israele pensati per influenzare la Generazione Z.
Israele sta pagando 6 milioni di dollari all'ex responsabile della campagna di Trump, Brad Parscale, per creare siti web e contenuti progettati per addestrare modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT con messaggi pro-Israele. Secondo quanto riportato d