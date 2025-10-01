Usa nuovo shutdown | Casa Bianca accusa i democratici
(Adnkronos) – Negli Stati Uniti scatta un nuovo shutdown delle attività del governo. Sul sito web della Casa Bianca viene mostrato un contatore arrivato a zero con la didascalia che accusa i democratici per lo shutdown e un altro che indica ore e minuti dall'inizio dello shutdown. "Democrat Shutdown", si legge in un post su . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: nuovo - shutdown
Caffè Affari (ristretto) - Le cose da sapere prima dell'apertura dei mercati con @gualtiero_lugli: Un sorprendente settembre sui mercati Oro quasi a 3.900 dollari l'oncia Governo Usa a un passo dallo #shutdown #Trump e il nuovo piano per la pace a Gaz - X Vai su X
A Piazza Affari (-0,2%) rimbalza Brunello Cucinelli, deboli le banche. Wall Street in rialzo dopo una settimana di cali. Dollaro debole con il timore dello shutdown Usa, nuovo record per l'oro. La giornata dei mercati: https://www.ilsole24ore.com/art/bors - facebook.com Vai su Facebook
Usa, nuovo shutdown: Casa Bianca accusa i democratici - Sul sito web della Casa Bianca viene mostrato un contatore arrivato a zero con la didascalia che accusa i democrati ... msn.com scrive
Gli Usa in shutdown, limiti alla spesa pubblica e licenziamenti - Gli Stati Uniti sono entrati alla mezzanotte locale (le 6 in Italia) ufficialmente in shutdown, con conseguente congelamento di parte dell’amministrazione ... Si legge su gds.it