Usa l' uragano fa crollare le case nell' oceano

Tgcom24.mediaset.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque case sono collassate tra le onde delle Outer Banks, la sottile striscia di sabbia che si estende per 160 chilometri disegnando la costa del Carolina del Nord negli Stati Uniti d'America, a causa degli uragani che infuriano nell'Atlantico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

usa l uragano fa crollare le case nell oceano

© Tgcom24.mediaset.it - Usa, l'uragano fa crollare le case nell'oceano

In questa notizia si parla di: uragano - crollare

Usa, uragano Erin minaccia la costa est - Area più a rischio Outer Banks, nella Carolina del Nord, dove sono scattati gli ordini di evacuazione per la popolazione. Lo riporta rainews.it

Usa, in New Jersey strade allagate per l’uragano Erin - La tempesta, che aveva raggiunto la categoria 5, è stata poi declassata a post- Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Uragano Fa Crollare