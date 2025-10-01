Usa l' uragano fa crollare le case nell' oceano
Cinque case sono collassate tra le onde delle Outer Banks, la sottile striscia di sabbia che si estende per 160 chilometri disegnando la costa del Carolina del Nord negli Stati Uniti d'America, a causa degli uragani che infuriano nell'Atlantico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: uragano - crollare
Incredibile pensare come, in quella partita, il Milan fu travolto da un uragano che portava un nome e un cognome inconfondibili: Gabriel Omar Batistuta. Una tripletta a San Siro, con il gol della bandiera firmato da Bierhoff, che servì soltanto a salvare l’onore. Al - facebook.com Vai su Facebook
Usa, uragano Erin minaccia la costa est - Area più a rischio Outer Banks, nella Carolina del Nord, dove sono scattati gli ordini di evacuazione per la popolazione. Lo riporta rainews.it
Usa, in New Jersey strade allagate per l’uragano Erin - La tempesta, che aveva raggiunto la categoria 5, è stata poi declassata a post- Si legge su tg24.sky.it