Usa Kimmel sfida trump richiamando i leader autorità | il Nyt batte il presidente in tribunale

Jimmy Kimmel “Non ci posso credere che quella Fake News di Abc abbia riassunto Jimmy Kimmel. Metterà a rischio la rete spifferando commenti SPAZZATURA dei democratici. Metteremo Abc alla prova. L’ultima volta che l’abbiamo fatto mi hanno pagato 16 milioni di dollari. Questa volta potrebbe essere più lucrativo”. Con queste parole Donald Trump commentava il ritorno del programma serale di Kimmel alla Abc dopo una sospensione durata sei giorni. La sospensione di Kimmel. I dirigenti della Abc avevano sospeso il programma di Kimmel per i suoi commenti poco sensibili sulla morte di Charlie Kirk. Dopo l’assassinio dell’attivista conservatore, Kimmel aveva fatto una battuta accusando la destra americana di voler strumentalizzare la tragedia per scopi politici. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Usa, Kimmel sfida trump richiamando i leader autorità: il Nyt batte il presidente in tribunale

