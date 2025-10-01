Usa Kimmel sfida trump richiamando i leader autorità | il Nyt batte il presidente in tribunale

Jimmy Kimmel “Non ci posso credere che quella Fake News di Abc abbia riassunto Jimmy Kimmel. Metterà a rischio la rete spifferando commenti SPAZZATURA dei democratici. Metteremo Abc alla prova. L’ultima volta che l’abbiamo fatto mi hanno pagato 16 milioni di dollari. Questa volta potrebbe essere più lucrativo”. Con queste parole Donald Trump commentava il ritorno del programma serale di Kimmel alla Abc dopo una sospensione durata sei giorni. La sospensione di Kimmel. I dirigenti della Abc avevano sospeso il programma di Kimmel per i suoi commenti poco sensibili sulla morte di Charlie Kirk. Dopo l’assassinio dell’attivista conservatore, Kimmel aveva fatto una battuta accusando la destra americana di voler strumentalizzare la tragedia per scopi politici. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

Lo show di Jimmy Kimmel torna su Abc dopo la sospensione per le frasi su Kirk, Disney sfida Trump e riabilita il conduttore

Jimmy Kimmel sfida Trump: la libertà di parola è inviolabile

usa kimmel sfida trumpLa Disney sfida Trump, Jimmy Kimmel torna in onda - In una aperta sfida alla Federal Communications Committee e a Donald Trump, la Disney ha fatto marcia indietro sulla sua decisione della scorsa settimana e deciso di riaprire le onde dell'etere al ... Segnala ansa.it

La Disney sfida Trump, Jimmy Kimmel torna in tv. Sospensione revocata dopo le polemiche - Divisioni politiche e pressioni mediatiche negli USA. Riporta blitzquotidiano.it

