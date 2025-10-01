Usa il Senato boccia la proposta repubblicana | governo in shutdown | Trump | Ci saranno licenziamenti di massa

Tgcom24.mediaset.it | 1 ott 2025

I sindacati federali fanno causa al presidente. L'ambasciatore Usa all'Ue: "Trump non tollererà limiti alla libertà di parola". Hegseth ai generali: "Il nostro obiettivo è prepararci alla guerra e vincerla". Dazi su mobili e legname dal 10% al 25%. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Usa, il Senato boccia la proposta repubblicana: governo in shutdown | Trump: "Ci saranno licenziamenti di massa"

usa senato boccia propostaShutdown negli Usa, il Senato Usa boccia la proposta repubblicana: verso il blocco delle attività governative - Con un voto di 55 a 45, i democratici del Senato americano hanno bloccato la proposta di legge dei repubblicani per mantenere aperto il governo federale ed evitare lo shutdown previsto ... Riporta msn.com

Senato Usa apre il dibattito sulla legge di spesa della discordia. Trump: 'Una grande vittoria' - I senatori statunitensi hanno votato a favore dell'apertura del dibattito sulla controversa legge di bilancio di Donald Trump, una proposta estremamente divisiva che realizzerebbe parti fondamentali ... Scrive ansa.it

