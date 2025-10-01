Usa il Senato boccia due proposte di legge | governo in shutdown | Trump | Ci saranno licenziamenti di massa
I sindacati federali fanno causa al presidente. L'ambasciatore Usa all'Ue: "Trump non tollererà limiti alla libertà di parola". Hegseth ai generali: "Il nostro obiettivo è prepararci alla guerra e vincerla". Dazi su mobili e legname dal 10% al 25%. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Il senato dice no al processo per Sangiuliano per il caso della chiave d’onore di Pompei a Boccia
Gennaro Sangiuliano, no del Senato al processo per peculato per le chiavi d'oro di Pompei ricevute dal sindaco e donate alla Boccia
Il Senato salva Sangiuliano sulla chiave di Pompei regalata a Maria Rosaria Boccia: l’ex ministro non andrà a processo
Presente all'inaugurazione della Festa dell'Unità, Francesco Boccia, capogruppo del PD al Senato, ha spiegato il ruolo del partito a livello nazionale. Anna Lops Leggi la notizia su ?CoratoViva - facebook.com Vai su Facebook
L’Italia deve riconoscere lo Stato di Palestina? ?Ne parliamo con @LucioMalan , capogruppo Senato di Fratelli d'Italia e Francesco Boccia, capogruppo al Senato del Partito Democratico SEGUI LA DIRETTA radio24.ilsole24ore.com - X Vai su X
Shutdown negli Usa, il Senato boccia la proposta repubblicana: verso il blocco delle attività governative - Con un voto di 55 a 45, i democratici del Senato americano hanno bloccato la proposta di legge dei repubblicani per mantenere aperto il governo federale ed evitare lo shutdown previsto ... Secondo msn.com
