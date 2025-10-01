Usa il Senato boccia due proposte di legge | governo in shutdown | Trump | Ci saranno licenziamenti di massa

I sindacati federali fanno causa al presidente. L'ambasciatore Usa all'Ue: "Trump non tollererà limiti alla libertà di parola". Hegseth ai generali: "Il nostro obiettivo è prepararci alla guerra e vincerla". Dazi su mobili e legname dal 10% al 25%. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

