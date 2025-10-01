USA | il governo federale è entrato ufficialmente in stato di shutdown

Il Congresso non è riuscito a raggiungere un accordo su un disegno di legge che avrebbe determinato temporaneamente la spesa del governo federale USA. Il governo è ora entrato ufficialmente in stato di shutdown. USA: il governo federale è entrato in shutdown Il governo federale americano è entrato ufficialmente in stato di shutdown, dopo che .

Shutdown negli Usa, cosa è: governo federale paralizzato. Licenziamenti di massa, Trump: «Non abbiamo scelta»

Stati Uniti, è cominciato lo #shutdown del governo federale dopo che #Trump, repubblicani e democratici non sono riusciti a trovare un accordo sulla legge di spesa che finanzia il governo. Si stima che circa 750.000 dipendenti potrebbero essere messi in con

Shutdown negli Usa, cosa è: governo federale paralizzato. Licenziamenti di massa, Trump: «Non abbiamo scelta» - Gli Stati Uniti sono ufficialmente entrati in shutdown alla mezzanotte di Washington, le sei del mattino in Italia.

Governo Usa, è shutdown: stop ai finanziamenti federali e scontro sul sistema sanitario - 000 lavoratori, mentre democratici e repubblicani si scontrano su sanità e tagli a Medicaid