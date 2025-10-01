Usa entrati ufficilamente in shutdown

Gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in shutdown dopo che l’amministrazione Trump e il Congresso non sono riusciti a raggiungere un accordo per mantenere in funzione i programmi e i servizi governativi entro la scadenza di mercoledì 30 settembre. Si prevede che circa 750mila dipendenti federali saranno messi in congedo, alcuni dei quali potrebbero essere licenziati. Molti uffici saranno chiusi, forse in modo permanente, poiché il presidente Usa promette di “fare cose irreversibili, che sono negative” come punizione. Si prevede che le ricadute economiche si ripercuoteranno su tutto il Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

