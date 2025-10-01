Usa entrano in Shutdown che cosa significa e cosa comporta?

Lo Shutdown del 2018 venne causato dall'incapacità di repubblicani e democratici di trovare un accordo su una legge riguardante l'immigrazione. Oggi, 7 anni dopo, a creare la stessa situazione è stata la proposta di legge dei democratici sull'estensione dell'Obamacare, ovvero l'estensione dei sussidi ai ceti più deboli per la sanità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Usa entrano in Shutdown, che cosa significa e cosa comporta?

In questa notizia si parla di: entrano - shutdown

Gli Usa entrano ufficialmente in shutdown | Trump: "Ci saranno licenziamenti di massa"

Gli Usa entrano ufficialmente in shutdown

Gli Stati Uniti entrano in shutdown. Cosa succede ora

Gli Stati Uniti entrano in shutdown. Cosa succede ora - di Marco Arvati - X Vai su X

Gli Usa entrano ufficialmente in shutdown. Cosa significa - Da poche ore gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in shutdown e ora le attenzioni degli investitori sono tutte puntate sulla reazione dei mercati. Si legge su msn.com

Shutdown negli Stati Uniti di Trump. Perché stavolta le conseguenze potrebbero essere più gravi - Allo scoccare della mezzanotte di oggi, mercoledì 1° ottobre 2025, negli USA è scattato lo shutdown. Come scrive money.it