Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha convocato lo scorso 30 settembre 2025 una riunione senza precedenti a Quantico, Virginia, alla presenza di circa 800 generali e ammiragli e del presidente Donald Trump. Questo evento segna una profonda trasformazione del ruolo militare statunitense, con un passaggio dalla difesa tradizionale alla promozione di un’aggressività e una cultura guerresca prive di ambiguità. Una sintesi della riunione e i contenuti sono stati raccontati dalla giornalista Kelley Beaucar Vlahos di Responsible Statecraft nel suo articolo Hegseth: ‘Defense’ is out, ‘killing people and breaking things’ is in. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Usa: dalla deterrenza all’offensiva, ecco la svolta militarista di Hegseth