Usa cos' è e cosa comporta lo shutdown e quanto è pericoloso

Il blocco delle attività governative non essenziali avviene quando il Congresso non trova un accordo per approvare la legge di bilancio entro la data stabilita. Ecco cosa succede ora. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

