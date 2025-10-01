Usa cosa succede con lo shutdown Trump | Licenzieremo tanta gente Saranno Democratici

È il quindicesimo shutdown dal 1981. La c hiusura delle attività governative dopo che il voto per estendere i finanziamenti oltre la mezzanotte è fallito al Senato dimostra la profonda impasse tra il presidente repubblicano Donald Trump e i democratici del Congresso. Proprio Trump ha minacciato di estendere la sua epurazione alla forza lavoro federale. Intanto le agenzie governative statunitensi dovranno interrompere tutte le attività tranne quelle “essenziali”, come l’ordine pubblico. A partire da mercoledì primo ottobre. E con potenziali ripercussioni dai viaggi aerei al rapporto mensile sull’occupazione. 🔗 Leggi su Open.online

