Usa 7mila libri banditi dalle scuole Stephen King il più vietato
Le opere di Stephen King, maestro dell’horror, risultano tra le più vietate nelle scuole americane secondo l’ultimo rapporto ‘Banned in America’ di Pen, organizzazione che si occupa di libertà di espressione. Nel report si parla, in generale, di oltre 6.800 libri ritirati temporaneamente o permanentemente nell’anno scolastico in corso. Dato in calo rispetto ai 10mila del 2023-2024 ma comunque superiore ai livelli di qualche anno fa, quando Pen non avvertiva neanche la necessità di scrivere un rapporto. Circa l’80% di questi divieti riguarda appena tre Stati che hanno promulgato o tentato di promulgare leggi per la rimozione di libri ritenuti discutibili. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: 7mila - libri
Autrice di libri e giudice dal 2009, la 73enne non risulta affiliata ad alcun partito politico. Ha promesso che lotterà contro la corruzione, una delle questioni che hanno scatenato le proteste - facebook.com Vai su Facebook