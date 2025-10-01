Ursula dà i compiti a casa per il riarmo

Laverita.info | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Von der Leyen pretende che ogni anno i governi presentino un resoconto sugli acquisti per la difesa, in modo da controllarli e orientarli. Tra le priorità anche uno scudo spaziale e novità sugli aiuti pubblici.. La Commissione stanzia 2 miliardi per Kiev. Oggi vertice a Copenaghen con schermo aereo e scorte armate. Rutte come Putin: ammette che l’Ucraina è il nostro cuscinetto.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

ursula d224 i compiti a casa per il riarmo

© Laverita.info - Ursula dà i compiti a casa per il riarmo

In questa notizia si parla di: ursula - compiti

Troppi compiti per casa, la rivolta dei genitori in Salento: «I nostri ragazzi non riescono a fare nessun'altra attività» - Un eccessivo carico di compiti a casa, tanto da impedire a volte ai ragazzi di poter svolgere attività extrascolastiche. Come scrive quotidianodipuglia.it

I compiti a casa aumentano la disparità sociale fra gli studenti - La nota 2443 del 28 aprile, a firma del Ministro Giuseppe Valditara, scoperchia la pentola su una questione epocale: dal senso (se c’è ancora) dei compiti a casa al ripensamento complessivo del nostro ... Lo riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Ursula D224 Compiti Casa