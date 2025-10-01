ROMA – “Riuniremo in novembre il tavolo dell’Automotive per monitorare con aziende e associazioni quanto fatto finora consapevoli che le prossime settimane saranno decisive per la revisione del regolamento Co2”. Lo ha detto il ministro del Made In Italy Adolfo Urso rispondendo al question time a un’interrogazione sulla situazione del sito Stellantis di Atessa che produce veicoli commerciali. “Nel Piano Italia – ha ricordato – sono previsti per il 2025 investimenti per 2 miliardi parte dei quali ad Atessa”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Urso: “A novembre convocheremo tavolo automotive”