Urla di donna nella notte nel cuore di Napoli | ragazzini in fuga interviene la polizia

Napolitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un minorenne napoletano, per rapina aggravata in concorso. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare lungo corso Garibaldi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

