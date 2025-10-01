C’è un grande assente nei risultati emersi ieri dallo scrutinio delle elezioni regionali: la città di Urbino. Nonostante lo status di capoluogo, nessun candidato della città ducale è riuscito ad entrare tra gli scranni dell’ assemblea regionale, e i piazzamenti degli urbinati in lizza, anche dopo le future nomine degli assessori che comporranno la giunta, non sono tali da ipotizzare ingressi. Si allunga così a dieci anni il periodo di tempo senza urbinati presenti ad Ancona: l’ultimo consigliere, dal 2015 al 2020, è stato il pentastellato Piergiorgio Fabbri, nei banchi dell’opposizione. Per trovare un urbinate in maggioranza bisogna retrocedere di altri cinque anni, quando nell’ultima giunta Spacca Gianluca Carrabs era assessore in quota verdi e nel consiglio erano stati eletti anche Roberto Tontini (Ds) e Elisabetta Foschi (PdL). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Urbino a quota zero consiglieri. L’ultima volta fu con Fabbri. E gli assessori? Risalgono a Spacca