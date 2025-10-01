Urbino a quota zero consiglieri L’ultima volta fu con Fabbri E gli assessori? Risalgono a Spacca
C’è un grande assente nei risultati emersi ieri dallo scrutinio delle elezioni regionali: la città di Urbino. Nonostante lo status di capoluogo, nessun candidato della città ducale è riuscito ad entrare tra gli scranni dell’ assemblea regionale, e i piazzamenti degli urbinati in lizza, anche dopo le future nomine degli assessori che comporranno la giunta, non sono tali da ipotizzare ingressi. Si allunga così a dieci anni il periodo di tempo senza urbinati presenti ad Ancona: l’ultimo consigliere, dal 2015 al 2020, è stato il pentastellato Piergiorgio Fabbri, nei banchi dell’opposizione. Per trovare un urbinate in maggioranza bisogna retrocedere di altri cinque anni, quando nell’ultima giunta Spacca Gianluca Carrabs era assessore in quota verdi e nel consiglio erano stati eletti anche Roberto Tontini (Ds) e Elisabetta Foschi (PdL). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: urbino - quota
Anche in Piemonte arriva il documentario Tra Natura e Quota - Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane Una bellissima occasione per scoprire, tra risate e riflessioni, le meravigliose Alpi Apuane, con una guida d'eccezione! 2 settembre alle ore 21.00 a - facebook.com Vai su Facebook
Urbino a quota zero consiglieri. L’ultima volta fu con Fabbri. E gli assessori? Risalgono a Spacca - Scaramucci fuori con 2511 preferenze, poteva avere possibilità solo in caso di vittoria del centrosinistra . Segnala msn.com
Elezioni regionali Marche, chi sono i 30 consiglieri eletti e a che partito appartengono - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni regionali Marche, chi sono i 30 consiglieri eletti e a che partito appartengono ... Come scrive tg24.sky.it