Uova fresche richiamate per pericolo Salmonella | la nuova allerta alimentare del Ministero
Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di uova fresche “Le Coccoline” a marchio La Montanari, lotto 35, scadenza 22102025, per possibile contaminazione da Salmonella enteritidis. Si raccomanda di non consumarle e di restituirle al punto vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
