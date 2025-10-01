uomo morto in carcere 3 medici indagati per omicidio

Tempo di lettura: 3 minuti L’aggressione a cittadini e poliziotti, il fermo, il trasferimento in ospedale, una massiccia dose di calmanti e infine, il giorno dopo, la morte in carcere. É ancora tutta da chiarire la storia di Sylla Mamodou Khadialy, un senegalese di 35 anni deceduto dietro le sbarre venerdì scorso: la pm di Santa Maria Capua Vetere Alessandra Pinto ha disposto l’autopsia, che verrà eseguita nelle prossime ore, e iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo tre medici, due in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere e uno al 118. La storia di Sylla inizia la mattina del 25 settembre alla stazione di Caserta, dove il 35enne aggredisce violentemente un uomo, di cui peraltro era amico, e prova a scagliarsi anche contro una donna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

