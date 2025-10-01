Uomini e Donneregistrazione shock | volano schiaffi in studio

Nuova registrazione esplosiva di Uomini e Donne: scontri accesi, schiaffi in studio, lacrime e colpi di scena imperdibili tra trono over e classico. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne! Cosa succede quando le tensioni superano il limite e l’amore si trasforma in scontro? A Uomini e Donne, l’ultima registrazione è stata un’esplosione di emozioni. Mario Lenti si ritrova al centro studio tra due fuochi: Isabella e Cinzia Paolini. Ma il vero colpo di scena arriva da Isabella, che da un mese frequenta Christian. La loro relazione? Arrivata al capolinea con una lite furibonda in studio. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Uomini e Donne,registrazione shock: volano schiaffi in studio

uomini - donne

