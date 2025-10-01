Uomini e Donne registrazione 30 settembre | Isabella arriva alle mani con Christian

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 30 settembre. Accesa discussione tra Isabella e Christian al centro dello studio. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 30 settembre. Puntata molto accesa soprattutto nel trono over, dove si è arrivati addirittura alle mani. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte proprio con .

In questa notizia si parla di: uomini - donne

È finita la storia d’amore, nata a Uomini e Donne, tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno L’ex corteggiatore ha dato l’annuncio sui social: “I motivi della nostra rottura sono molto più semplici di tutto quello che abbiamo letto, molti di voi se lo aspettavano e l - facebook.com Vai su Facebook

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 30 SETTEMBRE 2025/ Sberle Trono Over, Cristiana insegue Federico - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 30 settembre 2025, Gemma Galgani scoppia in lacrime, Flavio resta senza corteggiatrici? Secondo ilsussidiario.net

Lite a Uomini e Donne: Isabella prende a sberle Christian/ Poi l’epilogo in studio - Lite a Uomini e Donne nel corso dell'ultima registrazione: in studio, volano sberle tra Isabella e Christian. Da ilsussidiario.net