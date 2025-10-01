Uomini e Donne | perché Ciro e Martina si sarebbero lasciati

La rottura tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon ha lasciato un vuoto nel cuore dei fan di Uomini e Donne. Dopo mesi di segnalazioni, indiscrezioni e silenzi sospetti, la coppia ha annunciato ufficialmente la fine della relazione. Ma quale è stato il motivo che ha scatenato la rottura definitiva? I telespettatori si interrogano, e a gettare nuova luce sulla vicenda sono stati due noti commentatori del web: Amedeo Venza e Alessandro Rosica. Uomini e Donne gossip: il messaggio sospetto di Ciro Solimeno. La curiosità dei fan non si placa. Nelle ultime settimane, in molti hanno ipotizzato un possibile ritorno di fiamma tra Martina e Gianmarco Steri. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: perché Ciro e Martina si sarebbero lasciati

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

È finita la storia d’amore, nata a Uomini e Donne, tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno L’ex corteggiatore ha dato l’annuncio sui social: “I motivi della nostra rottura sono molto più semplici di tutto quello che abbiamo letto, molti di voi se lo aspettavano e l - facebook.com Vai su Facebook

Guai a chiedere pietà per uomini, donne e bambini israeliani rapiti dai tagliagole islamisti di Hamas. A parti rovesciate, è la stessa spaventosa cecità che caratterizza i pochissimi e sempre più grotteschi sostenitori di Netanyahu rimasti su piazza - X Vai su X

Dopo la scelta più attesa di Uomini e Donne, Martina e Ciro si dicono addio - Dopo la scelta più romantica di Uomini e Donne, Martina e Ciro si separano. Scrive alfemminile.com

Chi è Cinzia Paolini, dama di Uomini e Donne/ Esce con Rocco, ma è lite con Sebastiano e Antonio - Tutto su Cinzia Paolini, la dama del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Rocco e discute puntualmente con Gianni e Tina. Segnala ilsussidiario.net