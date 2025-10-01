Uomini e Donne Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati oggi
L'amore tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, nato a Uomini e Donne, si è concluso. La coppia ha spiegato i motivi della rottura e ringraziato chi li ha sempre sostenuti. Dopo giorni di voci e supposizioni è arrivato l'annuncio ufficiale: la storia d'amore tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno è giunta al capolinea. La coppia, nata nell'ultima edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, ha comunicato oggi sui social la fine della relazione attraverso un post congiunto. Il messaggio è stato pubblicato nelle storie Instagram dai due ex fidanzati, che hanno spiegato i motivi della rottura e chiesto il sostegno di chi li ha sempre seguiti in questi mesi: "Il cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
