Uomini e Donne Martina De Ioannon annuncia la rottura con Ciro Solimeno!
Martina De Ioannon conferma la rottura con Ciro Solimeno. Il comunicato social dell'ex tronista di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: uomini - donne
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Guai a chiedere pietà per uomini, donne e bambini israeliani rapiti dai tagliagole islamisti di Hamas. A parti rovesciate, è la stessa spaventosa cecità che caratterizza i pochissimi e sempre più grotteschi sostenitori di Netanyahu rimasti su piazza - X Vai su X
Tutti gli occhi sono già per lei. Tra i suoi amici ex del Gf e di Uomini e Donne, cosa sappiamo sulla pacchista che sta giocando ora. - facebook.com Vai su Facebook
Uomini e Donne, Martina De Ioannon annuncia la rottura con Ciro Solimeno! - Martina De Ioannon conferma la rottura con Ciro Solimeno. Secondo comingsoon.it
Uomini e donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati: «I motivi sono semplici e molti già sapevano. È stato un viaggio intenso» - Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono detti addio dopo solo 8 mesi dalla romantica scelta a Uomini e Donne. Lo riporta leggo.it